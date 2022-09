MASSAFRA – Aggressione, nella serata di mercoledì 14 settembre, ai danni di un autista del consorzio trasporti pubblici in viale Marconi, a Massafra. Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasport, Ugl Autoferrotranvieri e Sinai, precisando che due persone avrebbero aggredito con spintoni e forti minacce l’operatore d’esercizio che li aveva invitati a obliterare il titolo di viaggio. “La tempestiva chiamata alle forze dell’ordine – proseguono i sindacati – non avrebbe fermato i due presunti facinorosi, che non sarebbero scesi dal mezzo pretendendo che l’autista proseguisse, ed al rifiuto di quest’ultimo ad assecondare la richiesta, lo avrebbero aggredito. Le forze dell’ordine intervenute hanno raccolto le generalità dell’autista, mentre i passeggeri sarebbero riusciti a dileguarsi. Le organizzazioni sindacali, “nell’esprimere la piena solidarietà all’operatore aggredito e a tutti sui colleghi, unitariamente sollecitano un intervento da parte delle istituzioni per scongiurare le tante aggressioni che da tempo ormai destabilizzano gli operatori del trasporto, autisti, gli operatori addetti al controllo della biglietteria, e l’utenza”.