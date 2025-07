MASE rinnova AIA ex Ilva, Pichetto: “Rigore e tutela salute”

Firmata l’Autorizzazione integrata ambientale: produzione a 6 milioni di tonnellate, 472 prescrizioni

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha firmato il decreto che rinnova l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli impianti dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria, a Taranto. A darne notizia è lo stesso Ministero, evidenziando la portata strategica del provvedimento per il futuro del polo industriale.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto, “perché coniuga la necessità di garantire la continuità produttiva con la massima attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente”. Il rinnovo dell’AIA arriva al termine di un iter articolato, che ha coinvolto enti competenti e autorità scientifiche.

Secondo quanto comunicato dal MASE, il nuovo provvedimento segna un cambio di rotta nella gestione ambientale dello stabilimento, grazie all’introduzione di criteri tecnico-scientifici più rigorosi e, per la prima volta, dell’integrazione strutturale delle valutazioni sanitarie. L’autorizzazione include infatti la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) elaborata dall’Istituto Superiore di Sanità, rendendola parte integrante della disciplina autorizzativa.

Tra i punti salienti dell’autorizzazione figurano un limite massimo produttivo di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, l’introduzione di 472 prescrizioni ambientali vincolanti suddivise per componente ambientale e l’adozione delle più aggiornate BAT (Best Available Techniques) a livello europeo.

Il Ministero ha inoltre sottolineato che il nuovo impianto normativo risponde pienamente alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rappresentando un passo in avanti nella direzione della conformità normativa e della sostenibilità.

“L’AIA approvata oggi è il segnale concreto dell’impegno del governo per Taranto e per una transizione industriale responsabile”, ha aggiunto Pichetto. Il Ministero continuerà a vigilare sull’attuazione del provvedimento, assicurando il monitoraggio costante delle prescrizioni e il rispetto dei tempi fissati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author