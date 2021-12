LECCE- Il Sindaco Salvemini, ha firmato l’ordinanza che prevede da sabato 11 dicembre e fino alle 24 del prossimo 31 dicembre la mascherina obbligatoria all’aperto in piazza Mazzini, piazzetta Alleanza, Via Trinchese, Piazza S. Oronzo, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Via Libertini, Via Palmieri, Piazzetta Vittorio Emanuele II, Via Maremonti, Via degli Ammirati, Via Federico D’Aragona, Via dei Perroni, Via Paladini, Via Marco Basseo, Via Cairoli, P.tta G. Carducci (Convitto Palmieri), Via Umberto I, Vico dei Fieschi, Piazzale Vittime del terrorismo.

Più semplicemente: dove non sarà possibile mantenere il distanziamento – a causa dello shopping, dei mercatini, del passeggio, delle attrazioni a cui non vogliamo rinunciare. Ci saranno gli agenti della Polizia Locale e le forze dell’Ordine a ricordarlo e a garantire che possiamo, ancora una volta, fare bene il nostro dovere per contenere i contagi e tenerci stretti tutto ciò che di bello le feste portano con sé.