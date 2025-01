Maruggio: sparito “l’agente” Pierpi

MARUGGIO: A qualche incivile, forse più di uno, non è piaciuta l’idea del sindaco di Maruggio di utilizzare due “vigili” in cartonato per segnalare il cantiere sulla strada Maruggio-Manduria. Le sagome sono infatti state tagliate con un flex da ignoti.

