Maruggio: Notte della Legalità col sottosegretario all’Interno Wanda Ferro

Si terrà sabato 29 luglio, a partire dalle ore 20.00 presso i Giardini di Palazzo Caniglia di Maruggio, la settima edizione della “Notte di Legalità”, l’evento tanto atteso dell’estate maruggese che mira a promuovere la consapevolezza e l’importanza, in particolare tra i più giovani, che la legalità è il pilastro della convivenza civile. All’iniziativa, che vedrà al centro del dibattito i temi della legalità, giustizia e democrazia, prenderanno parte illustri ospiti tra cui il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, e il prefetto di Padova e già direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina. A moderare l’incontro il giornalista Gianni Sebastio. Durante la serata, inoltre, sarà conferito il premio “Custode di legalità” all’onorevole Andrea Di Giuseppe, parlamentare della Repubblica Italiana eletto nella circoscrizione del Centro-Nord America che nei mesi scorsi ha scoperto e denunciato un traffico internazionale illecito di permessi di soggiorno di lavoro per immigrati.

“Questo progetto che va avanti oramai da diverso tempo rappresenta la volontà della nostra Amministrazione di proseguire verso un percorso virtuoso che ha come obiettivo quello di promuovere e divulgare sempre di più la legalità. Combattere l’illegalità si può anche grazie all’attivismo ed alla partecipazione dei cittadini. La consapevolezza, infatti, è il primo passo per cercare di sconfiggere tutto ciò che rientra nell’illegale. Attraverso questo evento vogliamo accendere i riflettori su questo tema, portando esempi e testimonianze di chi lotta ogni giorno contro questo cancro, e accrescere nei giovani la cultura della legalità, la conoscenza ed il rispetto delle regole. Per impegnarsi e fronteggiare questo grande problema serve informazione, consapevolezza e lavoro di squadra tra Istituzioni e cittadini” hanno commentato il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, e l’assessore alle Politiche sulla Sicurezza, l’onorevole Giovanni Maiorano.

