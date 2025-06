Maruggio, il Comedy Film Fest rende omaggio ad Alvaro Vitali

Era atteso come ospite d’onore e avrebbe anche dovuto ricevere un riconoscimento

L’attore Alvaro Vitali, icona della commedia all’italiana, sarà ricordato con un omaggio speciale in occasione del Comedy Film Fest 2025 di Maruggio, dove era atteso come ospite d’onore. La sua scomparsa, avvenuta a meno di un mese dall’evento, ha profondamente colpito lo staff del festival, che aveva programmato per lui un talk e un riconoscimento alla carriera.

A comunicarlo è stato Valerio Manisi, regista e sceneggiatore pugliese, autore del cortometraggio “Viva la Vita” (2019), che vedeva Vitali protagonista in un ruolo drammatico, lontano dal celebre personaggio di Pierino. In un video pubblicato sulle pagine social del CFF, Manisi ha espresso il suo cordoglio, al quale si sono uniti anche il Direttore Generale Dario Pinelli, il Direttore Artistico Maximilian Law e tutto il team organizzativo.

La direzione del Comedy Film Fest ha deciso di rendere omaggio all’attore con un happening commemorativo che includerà la proiezione del cortometraggio “Viva la Vita”, alla presenza dello stesso Valerio Manisi, artista poliedrico originario di Grottaglie, noto per la sua attività di regista, scrittore, attore e musicista.

L’iniziativa vuole ricordare non solo la carriera comica di Alvaro Vitali, ma anche la sua versatilità attoriale, emersa proprio nel corto che lo aveva visto impegnato in un’interpretazione intensa e inedita. I dettagli dell’omaggio saranno annunciati ufficialmente durante una conferenza stampa di prossima convocazione.

