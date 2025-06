Maruggio: Giancarlo Giannini ospite al Comedy Film Fest 2025

Sarà Giancarlo Giannini il primo ospite annunciato del Comedy Film Fest 2025, in programma a Maruggio dal 18 al 20 luglio. Dopo il successo dell’edizione precedente a Manduria, il festival torna nel cuore della Puglia jonica con tre giornate di eventi dedicati al cinema, all’arte e ai prodotti d’eccellenza del territorio.

Il Gran Galà conclusivo, previsto per la serata finale a Campomarino, sarà il palcoscenico per la consegna dei riconoscimenti e vedrà protagonista proprio Giannini, attore, doppiatore e regista tra i più apprezzati a livello internazionale. Sul palco, l’artista ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera, a cinquant’anni dall’uscita del film “Pasqualino Settebellezze” di Lina Wertmüller, che nel 1977 fu candidato a quattro premi Oscar, compreso quello come miglior attore protagonista per lo stesso Giannini.

“Pasqualino Settebellezze è uno dei film che amo di più, mi ha portato una nomination all’Oscar e ha contribuito al conferimento della stella a me dedicata sulla Hollywood Walk of Fame”, ha dichiarato Giancarlo Giannini ringraziando gli organizzatori per la scelta della pellicola.

A dare l’annuncio ufficiale della partecipazione dell’attore sono stati Dario Pinelli, direttore generale, e Maximilian Law, direttore artistico, che hanno anche preannunciato ulteriori novità e ospiti, che saranno presentati durante la conferenza stampa prevista all’inizio di luglio.

Il Comedy Film Fest 2025 promette dunque di rafforzare ulteriormente il connubio tra la settima arte e la valorizzazione culturale e produttiva della Puglia, con particolare attenzione al mondo del cinema d’autore e alle produzioni locali.

