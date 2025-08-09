Maruggio: fiamme al bosco di Sferracavalli

MARUGGIO: Ancora fiamme nel territorio di Maruggio. A bruciare è il bosco di “Sferracavalli”. La densa nube di fumo è visibile a chilometri di distanza.

Non ci sono al momento danni alle abitazioni, nè feriti. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno però mangiando parte della vegetazione e fauna del bosco. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile, impegnati per contenere il fronte del fuoco. A supporto è intervenuto anche un Canadair.

Per motivi di sicurezza, la strada provinciale Manduria–Maruggio è stato interrotta.

