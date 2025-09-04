4 Settembre 2025

Martino, Lopez e Amoroso: il Bisceglie espugna 3-1 il campo della Polimnia

Il Bisceglie coglie il secondo successo consecutivo battendo 1-3 al Caduti di Superga la Polimnia. Di Martino, Lopez e Amoroso le reti dei nerazzurri, intervallate dal momentaneo 1-2 di Ingredda. I nerazzurri salgono a 5 in classifica (scontano un punto di penalizzazione). I rossoverdi restano a 0 dopo il ko con la Virtus Mola.

