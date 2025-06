Martina, nuova offerta per Zenelaj: il centrocampista potrebbe restare

Il Martina avrebbe presentato una nuova proposta a Endri Zenelaj, centrocampista albanese classe 2003, per convincerlo a proseguire la sua avventura in biancazzurro. Il giocatore avrebbe preso in considerazione l’idea di restare, rinunciando ad altre offerte per dare continuità al percorso avviato in Valle d’Itria.

