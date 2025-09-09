9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Martina, Zenelaj: “Ci aspettiamo un Nardò agguerrito”

Lorenzo Ruggieri 9 Settembre 2025
centered image

Dopo la vittoria nella prima giornata del Girone H di Serie D, il Martina va a caccia della conferma. Domenica 14 settembre, infatti, gli itriani affronteranno il Nardò, reduce dalla sconfitta contro la Paganese. Ai canali ufficiali del club, il centrocampista Endri Zenelaj ha commentato l’ultima vittoria e presentato il prossimo match: “Sono concento per il gol e per la vittoria con l’Acerrana. I tre punti sono meritati, abbiamo mostrato tante cose buone provate in allenamento e avremmo potuto chiuderla con qualche gol in più. Domenica ci aspettiamo un Nardò agguerrito, dopo la nostra vittoria in Coppa verranno con una mentalità molto forte e cercheranno di batterci. Fisicamente stiamo tutti bene, lavoriamo molto per arrivare al meglio al match”.

 

