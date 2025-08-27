Martina, ufficiale l’arrivo del portiere Leonardo Rossi

Un nuovo portiere per Giuseppe Laterza. Il Martina, infatti, ha ufficializzato l’arrivo di Leonardo Rossi, estremo difensore classe 2006. Cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, Rossi proviene dal Renate, con cui ha assaporato il professionismo nella seconda parte della scorsa stagione. Per il giovane portiere anche 63 presenze nel campionato di Primavera 2.
