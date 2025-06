Martina, ufficiale l’addio di La Monica: firma a Campobasso

Il Campobasso inserisce un nuovo tassello offensivo: Giuseppe La Monica, attaccante centrale classe 2001, ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù. Nato a Castellammare di Stabia, La Monica arriva dopo una stagione di rilievo con il Martina Franca. Punta di peso e di movimento, 186 cm, ha già collezionato presenze e reti in diverse piazze tra Serie C e D: Real Aversa, Taranto, Giugliano, Pistoiese, Barletta. Un curriculum costruito tappa dopo tappa, spesso lontano dai riflettori, ma sempre in contesti esigenti.

“Campobasso è una piazza per la quale non puoi non dare il massimo – ha detto La Monica – . Ne ho sentito soltanto parlare e ho visto le immagini in tivvù e sui sociali quindi so bene che è un ambiente affamato, pieno di energia. Ma proprio questa, è l’aria giusta per chi vuole dimostrare qualcosa. Voglio ritagliarmi il mio spazio, crescere, ma soprattutto sentirmi parte di una squadra che ha un’identità. Quando lo stadio si accende e la gente spinge, tu lì davanti hai una sola responsabilità: guardare quella palla e mandarla dentro. Soprattutto per tutti quei tifosi che sono lì per te”.

Benvenuto Giuseppe

