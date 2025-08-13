Martina, ufficiale il ritorno di Ryduan Palermo

La notizia era già nell’aria ma ora è giunta l’ufficialità: Ryduan Palermo torna a Martina. Dopo le 18 reti siglate in biancazzurro nella stagione 2023/24, l’attaccante argentino è pronto ad aprire un nuovo capitolo nella sua storia con il club itriano. Come comunicato dal Martina, l’ormai ex Carrarese è in ritiro già dalla giornata di ieri ed è a disposizione del tecnico Laterza. Nella scorsa stagione, Palermo ha militato nel Team Altamura, siglando 2 reti in 21 presenze nel Girone C di Serie C con la maglia dei biancorossi.

