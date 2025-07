Martina, ufficiale Andrea Palermo: centrocampista classe 2003

Il Martina ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Andrea Palermo in vista della stagione 2025/26.

Nato a Crotone nel 2003, Palermo è cresciuto nel settore giovanile del Crotone, per poi intraprendere un percorso in continua crescita nel panorama dilettantistico nazionale. Nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia dell’Isola Capo Rizzuto, realizzando 8 reti, un bottino importante per un centrocampista.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Paternò, Correggese e Locri, maturando esperienze utili a livello tecnico e caratteriale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author