Martina-Taranto vietata ai residenti nel comune di Taranto

Ultimo test per il nuovo Taranto prima di dare spazio all’inizio del prossimo campionato. Sabato 26 agosto alle ore 19.00, la squadra di Capuano affronterà in quel di Martina Franca, compagine locale allenata da Pizzulli. La vendita dei tagliandi per l”ultima amichevole della squadra rossoblù, sarà vietata ai residenti della provincia di Taranto.

