Martina e Taranto hanno organizzato un allenamento congiunto allo stadio “Tursi”. Test rilevante sia per la squadra di Massimo Pizzulli, neo promossa in Serie D, che per quella di Nello Di Costanzo, che dovrà confermare le ottime indicazioni fornite nella sfida della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana con la Virtus. L’allenamento congiunto è stato programmato per domenica 28 agosto, palla al centro alle 17.30. Non si sa ancora se sarà a porte aperte, dipende dalle decisioni che prenderà la Questura di Taranto. In ogni caso, diretta tv (digitale terrestre canale 14) e streaming su Antenna Sud.