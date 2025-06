Martina, Soldano difende Pizzulli: “Il calcio è anche sapersi salutare senza rancori”

Dopo giorni di tensione social e commenti al vetriolo, arriva la voce pacata del vicepresidente del Martina Calcio, Luciano Soldano, che prova a riportare il dibattito su binari più sereni. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il dirigente biancazzurro ha voluto esprimere la propria opinione in merito all’addio del tecnico Massimo Pizzulli, passato ufficialmente al Barletta.

“Ho letto tante cose, alcune anche pesanti – scrive Soldano – si parla di calciatori soffiati, strategie oscure, tradimenti. Ma fermiamoci un attimo. Respiriamo”.

Il vicepresidente richiama tutti a un clima di rispetto e gratitudine per quanto fatto dall’ex allenatore, che ha guidato il club per cinque anni tra vittorie, delusioni e sacrifici condivisi: “Massimo ha dato quello che poteva, nel bene e nel male. Oggi il suo percorso continua altrove. È la vita. È il calcio. Non servono processi sui social, né accuse campate in aria. Chi sceglie di lasciare Martina lo fa per ragioni personali, che vanno comprese, anche se fanno male”, si legge nel messaggio.

Soldano invita poi a distinguere tra chi resta e chi parte: “Nessuno porta via nessuno con la forza. Chi resta, lo fa con il cuore. Chi parte, ha comunque scritto una pagina della nostra storia”-

Un intervento distensivo, che chiude con un messaggio identitario: “Martina Calcio è una famiglia. Come in ogni famiglia si discute, ci si lascia… ma resta sempre qualcosa che ci lega. A chi c’è stato, grazie. A chi verrà, il nostro benvenuto”.

Parole che puntano a rasserenare l’ambiente e restituire alla piazza martinese un clima di maturità e rispetto, anche nei momenti di separazione.

