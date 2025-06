Martina, Silvestro saluta: “Da oggi avrete un tifoso in più”

Michele Silvestro lascia il Martina. Dopo le 36 presenze raccolte con la maglia dei pugliesi nella stagione appena trascorsa, l’esterno ha affidato ad un post social il commiato dal club:

“È arrivato il momento che speravo non arrivasse mai, salutare una piazza e una società che sin dal primo giorno che sono arrivato mi ha trattato come un figlio. Porto dentro di me un amore incondizionato per questa città, e per le persone che ho avuto il piacere di conoscere.

Vi ringrazio uno ad uno, soprattutto volevo ringraziare il presidente e la sua famiglia per aver fatto di tutto per farmi continuare questa esperienza, ma come ben sapete ho il bisogno di tornare a casa. L’unica promessa che posso farvi e che da oggi avrete un tifoso in più e che questo sarà solo un arrivederci.

Spero di aver onorato e sudato sempre la vostra gloriosa maglia.

Grazie di tutto”.

