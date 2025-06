Martina, sguardo al futuro: parla il presidente Lacarbonara

Con la nuova stagione ormai alle porte e in attesa di conoscere le decisioni di Massimo Pizzulli, il presidente del Martina, Piero Lacarbonara, ha rotto il silenzio. Raggiunto dai microfoni del Quotidiano di Puglia, ha condiviso il suo punto di vista sul momento attuale del club e sulle prospettive che attendono la società biancazzurra.

“Siamo sempre a lavoro per la nuova stagione ma chiaramente siamo nella condizione di dover attendere gli eventi, in questo caso dobbiamo capire quale sia la volontà di mister Pizzulli” – ha dichiarato – “Al momento infatti non ho alcuna notizia certa. Ci incontreremo la prossima settimana e magari mi comunicherà quella che pare ormai sia la sua scelta. Il futuro? Stiamo programmando nel silenzio con solidità e sobrietà. Non è nella nostra indole partecipare alle aste ma vogliamo creare qualcosa che prosegua il lavoro fatto sino ad ora. Visto che arriviamo da due finali playoff consecutive, credo si possa ambire a qualcosa di più importante sempre, però, senza cambiare il modo di fare calcio”.

