Martina, furti di moto: sgominata presunta banda

MARTINA FRANCA – Una serie di furti di moto aveva messo in allarme la Polizia di Martina Franca, tanto da decidere di avviare le indagini per individuare i responsabili. I furti avevano creato preoccupazione tra i cittadini, avvenivano esclusivamente nelle ore notturne, all’interno di recinti condominiali.

Gli appostamenti effettuati dai poliziotti hanno permesso di scoprire che i presunti ladri giungevano da altri comuni ed in particolare da Taranto. Durante uno di questi servizi notturni gli investigatori hanno notato due scooter di grossa cilindrata con quattro giovani in sella, seguiti fino ad una traversa senza uscita, i quattro hanno lasciato i loro mezzi dileguandosi nelle vie limitrofe per poi tornare spingendo due scooter appena rubati.

Gli agenti intervenendo sono riusciti a bloccarne tre, il quarto (un minore) è stato rintracciato e fermato nella zona di San Paolo, mentre saliva su un altro scooter condotto da un parente giunto da Taranto per portarlo via.

I poliziotti hanno accertato che i quattro giovani fermati, tra cui due minorenni, avevano al loro carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e che uno di questi era attualmente agli arresti domiciliari.

Al termine dell’operazione i quattro sono stati arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato, continuato in concorso, ricettazione, evasione e resistenza a Pubblico ufficiale.

I due minorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre gli altri rispettivamente di 19 e 20 anni sono stati accompagnati presso la casa Circondariale di Taranto.

Tutti i veicoli recuperati che presentavano evidenti segni di effrazione sono poi stati restituiti ai legittimi proprietari.