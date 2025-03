Martina, Russo: “Dobbiamo dare sempre il massimo”

Il Martina torna al successo. Il club itriano dimostra di aver già archiviato l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D contro il Guidonia battendo il Matera, in una gara analizzata così dal centrocampista Sante Russo nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud: “Un calo fisiologico capita a tutte le squadre, soprattutto in questo periodo. Con il Brindisi, la gara è stata riaperta dall’episodio del rigore nel nostro momento migliore. Col Guidonia avevamo tante assenze, siamo arrivati scarichi al match contro una squadra nel pieno della condizione. Complimenti a loro, è andata così e dobbiamo accettare le sconfitte. Il ruolo di prima punta? Sono un giocatore duttile, voglio dare il massimo in qualsiasi ruolo e avevo già giocato da attaccante. Nelle prossime due partite cercheremo di trarre il massimo, abbiamo dimostrato in questi mesi la squadra che siamo. Il pubblico del ‘Tursi’? Il pubblico farebbe bene alla squadra in campo ma noi dobbiamo comunque dare il massimo. Dobbiamo raggiungere comunque il massimo risultato”.

