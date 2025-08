Martina, ritorno importante a centrocampo: ecco Virgilio

Il Martina riabbraccia uno dei protagonisti della stagione 2023/24: Paolo Virgilio è ufficialmente un nuovo (vecchio) volto della rosa biancazzurra per il campionato di Serie D 2025/26.

Nato nel 2005, Virgilio torna in Valle d’Itria dopo aver assaggiato il calcio professionistico con la maglia del Monopoli, dove ha messo insieme 11 presenze nell’ultima stagione di Serie C. Un’annata utile per accumulare esperienza e consapevolezza, confermando la crescita costante di un profilo che, nonostante la giovane età, mostra già una sorprendente maturità tattica e caratteriale.

Il centrocampista pugliese aveva già lasciato il segno con il Martina due stagioni fa, distinguendosi come uno dei pilastri della mediana: 35 presenze, 4 gol e 3 assist, numeri che testimoniano la sua efficacia e continuità nel cuore del gioco.

Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, dove ha militato anche con l’Under 19, Virgilio ha saputo ritagliarsi spazio e fiducia tra i “grandi” sin da subito. Il suo ritorno rappresenta un innesto prezioso per mister e tifosi, nella costruzione di un progetto tecnico che punta ancora una volta in alto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author