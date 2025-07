Martina, riconfermato in difesa il giovane Lupo

Il Martina Calcio è lieto di annunciare la riconferma di Christian Lupo per la stagione sportiva 2025/2026.Classe 2007, terzino di grande corsa e affidabilità, Lupo ha collezionato 30 presenze nella scorsa stagione tra campionato e coppa, totalizzando 2435 minuti giocati e dimostrando maturità, continuità e spirito di sacrificio. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno a livello nazionale: a marzo 2025 ha infatti preso parte al Torneo di Viareggio, vestendo la maglia della Rappresentativa della LND in due occasioni.

