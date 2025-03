Martina, Resouf torna ad allenarsi in gruppo

Shavy Resouf è tornato ad allenarsi con i compagni. Il Martina può sorridere nel finale di stagione, poichè l’esterno d’attacco, ai box da diverso tempo, viaggia sulla via del recupero. L’ultima apparizione risale alla gara di Manfredonia del 22 dicembre, quando fermò a quota 16 presenze e 2 reti il proprio score con la maglia itriana. Probabile che mister Pizzulli lo convochi per la sfida di domenica con la Nocerina al “Tursi”, auspicando anche un suo ingresso a gara in corso. L’attaccante, non al meglio della condizione, potrebbe tornare a dare una grossa mano al reparto offensivo.

