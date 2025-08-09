Martina, quattro reti al Buccino nell’allenamento congiunto

Dopo aver superato il Viggiano nel primo test deel ritiro precampionato, il Martina di Giuseppe Laterza batte anche il Buccino nel secondo allenamento congiunto. Contro la compagine campana, gli itriani hanno avuto la meglio con il punteggio di 4-1. Per i biancazzurri sono andati a segno Ievolella, Zenelaj, D’Arcangelo e De Angelis. A nulla è valsa la rete del momentaneo 3-1 siglata dal Buccino con Carmona.
