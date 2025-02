Martina, Pizzulli: “Vogliamo continuare ad alimentare i record”

Il Martina continua ad alimentare il sogno primo posto. La squadra itriana occupa saldamente le zone nobili della classifica e la vetta è distante solamente due punti. Un sogno da costruire tassello dopo tassello, passando per il prossimo match contro la Palmese. Un match commentato così dal tecnico dei biancazzurri Massimo Pizzulli: “Arriviamo al match con qualche acciacco ma con la consapevolezza di affrontare una settimana importante, in cui avremo la possibilità di sfruttare il fattore casa. Ci auguriamo di ottenere risultati importanti, a partire da domenica. Ci attende una gara difficile, abbiamo lavorato bene e chiunque andrà in campo dimostrerà quanto di buono fatto finora. Dobbiamo dare qualcosa in più perché la Palmese è stata sfortunata nelle ultime due sconfitte ed è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Grande rispetto per gli avversari ma cercheremo i tre punti”

Atteggiamento: “Partiamo sempre con l’atteggiamento giusto, non posso rimproverare l’approccio. In alcune gare riesci a passare subito in vantaggio mentre in altri match devi restare in partita e sfruttare tutte le tue qualità. Domenica scorsa abbiamo segnato nella ripresa ma le altre squadre ci studiano e adottano le loro contromisure. Finora, però, abbiamo dimostrato di riuscire a spuntarla”.

Dodici marcatori: “Possiamo segnare in tanti modi e questo ci aiuta. Lavoriamo per questo e i ragazzi cercano di sfruttare tutte le situazioni di gioco. Ora, però, i margini di errore diminuiscono e servirà più precisione in entrambe le fasi”.

Coppa Italia: “Affronteremo prima il match di domenica. La Monica è squalificato in coppa, abbiamo qualche acciacco e in questo momento dobbiamo pensare alla Palmese. Ogni gara ha lo stesso valore, dobbiamo sempre scendere in campo per vincere. Stiamo lottando per qualcosa di straordinario, in questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti, anche del pubblico. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario e hanno bisogno di un appoggio importante. Nessuno pensava che potessimo giocarci la Serie C e ci aspettiamo la spinta del pubblico. So quanto questa piazza può dare alla squadra. Se dessimo tutti qualcosa in più potremmo fare qualcosa di storico”.

De Biazze: “Si tratta di una mezzala dinamica, che calcia bene con entrambi i piedi. È un po’ disordinato dal punto di vista tattico ma può crescere tantissimo. Somiglia a Mastrovito per caratteristiche, è un 2006 e avrà modo di unirsi alla squadra con più costanza”.

Altre gare: “Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo provare ad alimentare i record e i dati”.

