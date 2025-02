Martina, Pizzulli verso il Guidonia: “Abbiamo alcuni assenti, vogliamo la finale”

Il tecnico del Martina, Massimo Pizzulli, ha presentato in conferenza l’impegno di domani sul campo del Guidonia, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie D. Le sue parole:

“Siamo in difficoltà a livello di calciatori. Abbiamo alcuni assenti, dispiace arrivare così, ma dobbiamo tener presente che il campionato è ancora lungo e ci sono altri giocatori che ci possono dare una mano. Abbiamo tutte le intenzioni di raggiungere la finale, è il nostro primo obiettivo. Vogliamo giocarci con chi sta bene questa partita, non possiamo permetterci errori. Si lavorerà bene, abbiamo studiato il Guidonia, una buona squadra con calciatori da Serie C. E’ il momento in cui tutti dobbiamo stringere i denti, a testa alta. Sento dire che ci può stare una sconfitta, ma sicuramente dispiace. Lavoreremo per ripartire, dopo la gara con il Brindisi che con alcuni accorgimenti sarebbe potuta finire dalla nostra parte”.

