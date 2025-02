Martina, Pizzulli: “Solo una squadra in campo, non ho più aggettivi per i miei”

Il tecnico del Martina, Pizzulli, ha analizzato così la vittoria per 1-0 sul Fasano:

“Abbiamo cercato di vincerla con il gioco. Veniamo da altre due partite in 6 giorni molto pesanti. Non ho veramente più aggettivi. Pensi sempre che dopo tante partite possa succedere qualcosa, anche oggi abbiamo stra dominato, tranne l’episodio della parata di Figliola. C’è stata solo una squadra in campo, ora ricominceremo martedì per preparare la partita di Brindisi. Sembrava di rivivere l’aria della Lega Pro, il pubblico oggi ha risposto alla grande e ci ha trascinato.”

