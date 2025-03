Martina, Pizzulli polemico con l’arbitro: “Espulsione ingiusta”

Massimo Pizzulli non nasconde la sua amarezza dopo il pareggio contro la Virtus Francavilla, con un focus particolare sulle decisioni arbitrali che, a suo dire, stanno influenzando la stagione del Martina. Il tecnico, espulso nel corso del match, ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa.

“Non ho parole sull’arbitraggio. Non sono mai stato espulso in carriera, ma oggi abbiamo superato il limite. Domenica scorsa c’era un rigore netto su Silvestro, nessuno ha detto niente e oggi lui non ha giocato per quella ammonizione. Sono stato espulso solo per aver protestato su un fallo evidente su Ievolella: stava andando in porta, perché ha fischiato? Non riesco a capirlo. È la mia prima espulsione e sinceramente sono stanco anche io.”

Pizzulli sottolinea poi come, a suo avviso, alcune decisioni arbitrali stiano condizionando il campionato: “Noi stiamo lottando per la Serie C, accettiamo il pareggio, ma ci sono troppe situazioni che incidono sulla classifica. Oggi siamo venuti qui senza Silvestro, La Monica e Resour contro una grande squadra, eppure abbiamo fatto una grande partita. Noi abbiamo avuto un solo rigore in tutta la stagione.”

Nonostante la delusione, il tecnico elogia la sua squadra e gli avversari: “Faccio i complimenti a noi per la prestazione e anche al Francavilla, che sta dimostrando di essere in ripresa. Ma mi ha buttato fuori e io volevo solo sapere il motivo del fischio. È una vergogna, queste cose pesano sul campionato. Venire qui e giocare così non è da tutti. Noi vogliamo vincere, ma per me il risultato va bene così.”

