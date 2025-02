Martina, Pizzulli: “Pareggio giusto, sono fiero dei miei ragazzi”

Al termine del match pareggiato 0-0 contro il Guidonia, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia Serie D, l’allenatore del Martina Massimo Pizzulli ha commentato così ai nostri microfoni l’esito del match: “Punteggio giusto, abbiamo affrontato una squadra fortissima, con giocatori di categoria superiore, che gioca per vincere il proprio girone. È la squadra che mi ha più impressionato in questo precorso di coppa, ma i miei ragazzi hanno dimostrato di non essere inferiore a nessuno, ma oggi si sono superati. Non è un caso che da ventitré partite nessuno riesca a batterci, ma noi le assenze non ce le possiamo permettere. Abbiamo avuto qualche occasione in nostro favore, ma va riconosciuta anche la grande chance che hanno avuto loro nel finale, con Martinkus bravo ad intervenire. C’è da essere orgogliosi di questo gruppo, questa squadra sta dimostrando di partita in partita di essere speciale. L’atteggiamento è giusto, ma non dobbiamo mollare e dobbiamo cercare le energie. In vista di domenica proviamo a recuperare La Monica, di sicuro non avremo ancora Resouf”.

