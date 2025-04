Martina, Pizzulli: “Ogni partita vale come una finale”

Il Martina si prepara alla penultima sfida di campionato, in trasferta ad Andria. A prendere la parola nella conferenza stampa pre-gara è stato mister Pizzulli, che ha introdotto i temi della partita.

Spinta dalla vittoria

“Abbiamo lavorato bene questa settimana, anche grazie al risultato di domenica. Vincere aiuta a vincere, e questo ha portato sicuramente più serenità e ancora più fiducia in quelle che sono le nostre possibilità”.

Oltre le assenze, conta l’atteggiamento

“A prescindere dagli assenti, i ragazzi hanno dimostrato che, quando c’è l’atteggiamento giusto, al di là di chi va in campo, i risultati si ottengono lo stesso. Siamo contenti, ma già proiettati verso la gara di domenica, che sarà difficilissima, contro una squadra che tiene sicuramente molto a queste ultime partite”.

Una città unita attorno alla squadra

“Nonostante le difficoltà che ci sono state, penso che un po’ tutta la città si sia stretta attorno ai ragazzi. Sicuramente domani ci saranno tante persone che trascineranno la squadra, per provare a insediare quel terzo posto che ci permetterebbe di giocare in casa la semifinale”.

Sguardo al futuro: spazio ai giovani

“Sto già facendo degli esperimenti in tutte le partite, con alcuni ragazzi giovani. Noi lavoriamo sempre in prospettiva: dobbiamo capire effettivamente chi, tra i giocatori già a disposizione, può rappresentare per la società una spina, una freccia nell’arco di quella che sarà la squadra dell’anno prossimo”

Scelte obbligate e ritorni importanti

“Abbiamo molti giocatori in prestito, e anche giovani di proprietà, quindi sto facendo diverse prove. Domani vedremo un attimo quale sarà la disposizione, anche perché non ci saranno ancora né Silvestri né Mastrovito. Rientrerà sicuramente Resuf dalla squalifica, ed è un’arma importante, anche perché il ragazzo ha voglia di dimostrare: è stato fuori tre mesi e ha tanta voglia di essere un giocatore determinante”

Fiducia ritrovata

“Vedremo, ci prenderemo fino a domani per sciogliere gli ultimi dubbi. Ma ritengo che, in questo momento, la squadra abbia acquisito grande fiducia”

