Martina, Pizzulli: “Lotteremo fino alla fine con tutte le nostre forze”

Dopo il successo contro il Matera, il Martina vuole ritrovare continuità contro la Virtus Francavilla. Queste le parole del tecnico Massimo Pizzulli nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “In questo momento c’è grande fiducia, battere il Matera è stato importantissimo. Siamo a tre punti dalla prima in classifica, abbiamo migliorato la distanza. Abbiamo questa partita prima della sosta che ci permetterà di recuperare qualche infortunato. Domani affronteremo il match un po’ in emergenza ma abbiamo fiducia in tutti i componenti della rosa. Se riuscissimo a fare risultato sarebbe l’ennesimo segnale per lottare fino all’ultima giornata. Non sarà decisiva ma lotteremo fino alla fine con tutte le forze perché vogliamo far diventare realtà un sogno”.

Esclusione del Taranto: “Sono nato a Ginosa, sono tarantino e spesso sono lì. Conosco bene la realtà ionica, spero che si possa trovare presto una società solida che possa riportare il club nel calcio che conta”.

Successo con il Matera: “Abbiamo rivisto la partita, sul nostro campo è difficile avere continuità di gioco ma la squadra è viva, al di là di chi scende in campo. Quando si accumulano diverse assenze puoi avere un contraccolpo ma tutti hanno voglia di mettersi in mostra. Vogliamo raccogliere i frutti di una stagione di lavoro e sacrificio, oltre a regalare una soddisfazione alla società”.

Tanti calciatori in gol: “C’è grande libertà in fase offensiva e nello sviluppo del gioco. C’è grande collaborazione, a volte si esagera ma sono errori che fanno parte del gioco. Abbiamo la fortuna di avere dei difensori che vedono la porta. Domenica scorsa potevamo segnare in altri modi con un po’ di fortuna. Sono contento, questo dimostra quanto sia importante giocare da squadra”.

La grinta: “Ritengo che il Tursi sia un fattore importante. Stiamo lottando per qualcosa a cui qualcuno non credeva e a fine gara domenica ho esultato insieme ai tifosi in gradinata. Dobbiamo crederci tutti quanti, mancano otto partite e la voglia di vedere lo stadio pieno è tanta perché i ragazzi lo meritano”