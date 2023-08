Martina: Pizzulli, ‘La squadra ha già la giusta mentalità’

Dopo l’allenamento congiunto col Santa Maria Cilento, il tecnico del Martina Massimo Pizzulli ha fatto il punto della situazione tra le fila biancazzurre: “Ho visto un Martina solido, abbiamo concesso qualcosa a una squadra che è partita qualche giorno prima di noi in ritiro ed ha già disputato diverse amichevoli. Sapevamo di incontrare un avversario più, ma siamo stati bravi a difendere in maniera ordinata, attendendoli nella nostra metà campo. Quando abbiamo deciso di fare pressione alta, abbiamo rubato dei palloni importanti e sono nate delle azioni in cui potevamo far gol, alcune anche in superiorità numerica: cercheremo di farlo con più continuità. Sono contentissimo perché è una squadra rifatta a metà, i nuovi arrivi stanno entrando in una determinata idea di gioco. Ci voleva questo test col Santa Maria Cilento perché abbiamo incontrato una squadra ben collaudata, che disputa la Serie D da tanti anni e che vanta in rosa giocatori di categoria. È stata una partita vera, abbiamo avuto degli ottimi riscontri”.

Dal ritiro e dagli allenamenti congiunti diverse indicazioni dalle quali ripartire: “Ci sono situazioni da analizzare e da migliorare, nel secondo tempo siamo venuti fuori alla grande. Rientreremo in campo consapevoli di aver fatto un grande ritiro, con dei carichi di lavoro importanti. Ora ci saranno altre amichevoli, è una squadra che può e deve crescere ancora: sicuramente possiamo toglierci tante soddisfazioni. La mentalità del Martina? Volevamo portarla a casa, abbiamo chiuso con sei under. Questa è la mentalità giusta: saper soffrire e poi fare la nostra partita. Il campionato è ancora lontano, abbiamo la possibilità di poter crescere sotto il profilo fisico e tattico”.

