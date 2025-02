Martina, Pizzulli: “Il Brindisi ha i mezzi per salvarsi”

Dopo il successo con il Fasano, il Martina prosegue nella sua rincorsa al Casarano capolista. Domenica 23 febbraio, gli itriani sfideranno il Brindisi al ‘Fanuzzi’. Una gara ostica e insidiosa, come dichiarato dal tecnico del Martina, Massimo Pizzulli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “Sicuramente questa settimana abbiamo avuto la possibilità di recuperare le energie dopo un momento pesante. Era importante mettere benzina nelle gambe per affrontare queste tre gare importanti per noi, a partire dal match di domenica con il Brindisi. Ci aspetterà una squadra molto arrabbiata per la classifica e per la rimonta dell’ultima gara. Noi siamo molto concentrati, abbiamo il nostro percorso da continuare e andiamo avanti con grande consapevolezza nei nostri mezzi. Nutriamo rispetto per l’avversario ma abbiamo il dovere di migliorare ancora”.

Differenze rispetto all’andata: “Ora il Brindisi è più forte e organizzato, guidato da un allenatore con grande esperienza e che conosce bene la categoria. Ha tutti i mezzi per potersi salvare. Noi siamo sempre più affamati e vogliosi di raggiungere l’obiettivo. Vedremo di recuperare qualche acciaccato e presentarci alla sfida nel migliore dei modi”.

La sfida con Ragno: “Nicola ha molta più esperienza di me in questa categoria. È sempre piacevole incontrarlo perché è un amico e un professionista serio. Cerchiamo entrambi di raggiungere i nostri obiettivi. Affronteremo una squadra arrabbiata e molto organizzata ma il Brindisi sfiderà una delle rivelazioni di questo campionato”.

La semifinale di Coppa Italia: “Siamo orgogliosi di quanto fatto finora ma prima di pensare al ritorno di Coppa dobbiamo concentrarci sul Brindisi. Dovremo sbagliare poco o nulla, i miei calciatori lo sanno. Sono molto fiducioso, daremo il massimo”.

Tuccitto: “Dimostro ogni domenica la mia stima nei confronti di Francesco. Rappresenta il giocatore ideale per ogni allenatore. Il suo ruolo ideale è il terzino o il quinto, ha meritato di giocare quasi sempre. So di avere un ragazzo disponibile e impiegabile in qualsiasi ruolo”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author