Martina, Pizzulli: “Siamo una realtà giovane. Ora ci giochiamo tutto”

Massimo Pizzulli, tecnico del Martina, ha raccontato le difficoltà e la forza di un gruppo giovane ma determinato, protagonista di una stagione oltre le aspettative, ai microfoni di LuNeDì Puglia su Antenna Sud.

“Noi siamo una piccola realtà, una squadra più giovane, forse la più giovane in Serie D. Dopo tanti risultati utili consecutivi, non puoi pensare a quando finirà. Stai lì, perchè hai paura che quella concentrazione possa finire. Per una rosa come la nostra, giusta, non ci siamo mai sentiti come il Casarano. Speravi che gli infortuni non arrivassero mai, invece il mese di febbraio è stato devastante. Chi arriva ai playoff, parla dei playoff. Chi non arriva dice che non servono a niente. Chi arriva, ci arriva perchè li vuole vincere. Il Fasano è la squadra che tutti avrebbero difficoltà di incrociare. E’ arrivato a fine campionato con un’energia che non ha nessuno in questo momento. Anche noi in questo ultimo periodo abbiamo recuperato dei giocatori importanti e delle energie”.

