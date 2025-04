Martina, Pizzulli: “Contento per la vittoria e per la prestazione”

Dopo due sconfitte consecutive, il Martina ritrova i tre punti e il sorriso. Contro il Francavilla, infatti, è arrivata una netta vittoria per 4-0. Ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico degli itriani, Massimo Pizzulli, ha applaudito i suoi: “Abbiamo affrontato una squadra che aveva perso solo all’ultimo con il Casarano, prendendo anche due traverse. Sono contento per la prestazione di tutti, quando hai giocatori di gamba è tutto più semplice per il nostro gioco. Sono contento per i ragazzi, due partite non possono rovinare una realtà evidente a tutti. Vedere questa squadra così giovane divertire la gente è stato molto bello. Ritroviamo tre punti importanti, i gol e la solidità. Dobbiamo arrivare ai playoff in slancio”

