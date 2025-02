Martina, Pizzulli: “Col Fasano serviranno caparbietà e personalità”

Il tour de force del Martina prosegue con il derby contro il Fasano. Pochi giorni dopo il match di Coppa Italia di Serie D contro il Guidonia, gli itriani affronteranno un match insidioso contro la squadra di Agovino. Queste le parole di Massimo Pizzulli, tecnico del Martina, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match: “Siamo reduci da due partite molto pesanti, anche per come si sono sviluppate. I miei, però, hanno voglia di concludere questa settimana con una prestazione e una grande vittoria. I calciatori e la società conoscono l’importanza della gara, anche per continuare a rimanere addosso alle compagini che ci precedono. Il Fasano è reduce da un ottimo score, da quando ha cambiato allenatore ha perso solo due partite. Grande rispetto per l’avversario ma dobbiamo difendere i nostri numeri con caparbietà e personalità, cercando di portare a casa il massimo risultato”.

Fasano: “Stimo molto Agovino, lo scorso anno la sua Paganese è stata una delle squadre più giovani e interessanti. Gli rivolgo i complimenti per il suo lavoro ma anche lui conosce i nostri pregi e i nostri difetti. Stiamo cercando di recuperare La Monica ma chiunque scenderà in campo lo farà al massimo delle proprie potenzialità”.

Il secondo tempo col Guidonia: “Abbiamo disputato una buona gara. Come sempre ci sono momenti in cui hai il predominio del gioco e altri in cui lasci qualcosa agli avversari. Il Guidonia si è rivelata una squadra fortissima e noi abbiamo dimostrato le nostre doti. Abbiamo qualche partita in più nelle gambe ma devono fornirci energia e non stanchezza”.

Il pubblico: “L’assenza dei tifosi del Fasano? Il calcio è della gente, sarebbe stato bello vedere entrambe le tifoserie ma ormai diventa sempre più difficile. Bisogna rispettare le decisioni, anche noi a Fasano eravamo senza tifosi. Rispetto all’andata, qualcosa è cambiato, in particolare negli avversari”.

