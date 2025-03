Martina, Pizzulli: “Abbiamo bisogno tutta la città adesso”

“Devo fare nuovamente i complimenti ai ragazzi. Oggi avevamo ancora tantissimi assenti e in rosa siamo solamente 21. Inoltre, avevamo anche giocatori a mezzo servizio. E abbiamo 52 punti in classifica e siamo a tre punti dal Casarano. Se ci fossimo salvati sarebbe stato già un miracolo. Invece, siamo praticamente nei play off e pochi punti dal primo posto”. Sono le parole del tecnico Massimo Pizzulli dopo la sfida di questo pomeriggio contro il Matera.

Pizzulli chiama la città a sostegno della squadra

“Vedere lo stadio è stata una delusione. Ringrazio coloro che ci sostengono perché il Tursi anche con 500 spettatori si fa sentire. Però, noi siamo lì e abbiamo bisogno di una città intera al nostro fianco”.

Pizzulli analizza il momento del suo Martina

“Non abbiamo fatto mercato per una serie di situazioni. Nonostante questo, è un momento in cui ci troviamo in difficoltà di rosa. Sono due mesi che sento dire che dobbiamo crollare ma attualmente siamo a tre punti dal Casarano capolista in una situazione di tante difficoltà. Non è il Martina milionario di qualche stagione fa ma è una squadra composta da giocatori attaccati al progetto”.

