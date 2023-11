Martina: Paolo Virgilio rinnova, Pizzulli ‘Se l’è meritato’

Il Martina e Paolo Virgilio hanno raggiunto l’accordo per rinnovo del contratto, ora in scadenza al 30 giugno 2027. Continua dunque il rapporto con il calciatore che ha ben figurato in questi primi tre mesi di campionato. Soddisfatto Massimo Pizzulli: “Sono contento per lui – dice il tecnico -, ma sa bene che deve e può migliorare ancora. Ottimo il lavoro svolto dal prof. Musa, il quale ha aumentato di molto la sua forza: ora Paolo riesce a giocare anche a 2 in mezzo al campo. Questo rinnovo se l’è meritato, ma può fare sempre meglio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp