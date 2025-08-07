Martina, Palermo si presenta: “Voglio fare bene e aiutare la squadra”

Andrea Palermo è uno dei volti nuovi del Martina. Dopo le otto reti nello scorso campionato di Eccellenza calabrese, per il centrocampista è arrivata la chiamata del club itriano: “Per me è la prima esperienza in questo girone”, ha ammesso l’ex Capo Rizzuto ai canali ufficiali del club: “Lo scorso anno ho giocato mezzala o trequartista ma il mio ruolo principale è il primo. Mi piace molto inserirmi negli spazi e fare gol. Grazie alle otto reti della scorsa stagione sono tornato in D, il presidente mi ha voluto fortemente e ho accettato subito. Devo ascoltare i consigli del mister e del suo staff. Qui sono in una grande piazza. Voglio fare bene e aiutare la squadra”.

