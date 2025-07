Martina, ora è ufficiale: arriva Antonio Santarpia

Antonio Santarpia è un nuovo giocatore del Martina. Con una nota ufficiale, il club itriano ha dato il benvenuto all’esterno classe 2000, reduce dall’esperienza alla Palmese. In biancazzurro, Santarpia ritroverà il tecnico Giuseppe Laterza: un binomio che ai tifosi del Taranto rimanda alla promozione in Serie C della stagione 2020/21, con Laterza in panchina e Santarpia autore del gol decisivo all’ultima giornata. Ora i due si ritrovano per provare a scrivere altre pagine di storia, questa volta con la maglia del Martina. Questo l’annuncio ufficiale:

“Il Martina Calcio comunica con soddisfazione l’arrivo di Antonio Santarpia, esterno offensivo classe 2000, che farà parte della rosa biancazzurra per la stagione 2025/2026.

Ala sinistra rapida e tecnica, Santarpia arriva a Martina dopo un’ottima annata con la Palmese, dove ha collezionato 11 reti e 4 assist in 30 presenze stagionali, confermandosi tra i profili più interessanti della categoria.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Benevento, ha poi maturato esperienze importanti con le maglie di Aglianese, Monterosi e soprattutto Taranto, con cui ha raggiunto la promozione in Serie C nella stagione 2020/21, siglando il gol decisivo sotto la guida del tecnico Giuseppe Laterza.

Forte delle sue 44 presenze tra i professionisti, Santarpia garantisce qualità e dinamismo al Martina nel reparto offensivo”.

