Martina-Nocerina, gli itriani chiedono modifiche alle restrizioni

Il Martina non ci sta ed ha chiesto modifiche alle limitazioni imposte nella vendita dei biglietti per il match con la Nocerina, in programma domenica al “Tursi”. La nota ufficiale del club:

“Il Martina Calcio 1947, in relazione alla restrizione di vendita dei biglietti relativi ai soli residenti della provincia di Taranto, comunica di aver chiesto alle autorità competenti di rivedere tale decisione lasciando il divieto ai soli residenti della provincia di Salerno. Tale decisione, infatti, preclude la possibilità di assistere alla gara ai nostri numerosi sostenitori provenienti dai comuni limitrofi nonché ai fuori sede. Crediamo fortemente nel valore sociale che assume il nostro progetto per l’intera comunità della Valle D’Itria e auspichiamo che tale richiesta sia presa seriamente in considerazione.”

