Martina, Mastrovito: “Lotteremo fino all’ultima giornata”

Il Martina resta in scia del Casarano. Vincendo nel derby contro il Fasano, la compagine itriana continua ad alimentare la rincorsa alla compagine salentina. Un obiettivo da perseguire fino alla fine, come dichiarato dal centrocampista dei biancazzurri, Mattia Mastrovito, nel corso della trasmissione LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Fino all’ultima gara proveremo a dare filo da torcere a tutte le concorrenti per la vittoria del campionato. Il mister ci fa stare molto sereni, non è semplice trovare un allenatore che ti da coraggio. Cura molto i dettagli e si vede la domenica. Siamo una squadra che corre tantissimo, non ci fermiamo mai e questo è merito suo. Siamo giovani, abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore in questo campionato così difficile. Il difetto? L’unico difetto del Martina è il campo, dopo venti minuti si fa fatica a giocare. Nonostante questo, proviamo sempre a costruire dal basso e fare del nostro meglio. Sono un centrocampista ma la mia qualità è l’inserimento”

