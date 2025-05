Martina-Manfredonia 2-1: rimonta vincente e tre punti d’oro per i biancazzurri

Vittoria in rimonta per il Martina, che allo stadio Tursi supera 2-1 il Manfredonia al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Dopo un primo tempo equilibrato, sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 26’ con Carbonaro, bravo a finalizzare una triangolazione con Coppola. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 44’ arriva il pareggio firmato da Resouf, che conclude con un sinistro a giro una bella combinazione con Mastrovito.

Nella ripresa il Martina spinge sull’acceleratore, sfiorando il gol in più occasioni. Al 18’ Silvestro ha l’opportunità del sorpasso su rigore, ma colpisce il palo. L’episodio non scoraggia i biancazzurri, che approfittano della superiorità numerica dopo l’espulsione di Montinaro (25’). Al 29’ è Silvestro a riscattarsi, firmando il 2-1 su tap-in dopo una conclusione respinta di Zenelaj.

Nel finale il Manfredonia prova a reagire, ma il Martina resiste e porta a casa una vittoria preziosa.

MARTINA-MANFREDONIA 2-1

RETI: 26’pt Carbonaro (MAN), 44’pt Resouf (MAR), 29’st Silvestro (MAR)

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto (42’st Perrini), Dieng, Llanos, Lupo; Piarulli, Zenelaj (27’st Cafagna); Resouf (49’st Carriero), Mastrovito (37’st Marinelli), Silvestro (38’st Ievolella); La Monica. A disp.: Martinkus, De Angelis, De Biazze, Carucci. All.: Pizzulli.

MANFREDONIA (3-5-2): Sapri; Gianfreda (12’st Puzirevskis), Giampà, Forte; De Luca, Coppola (12’st Caputo), Montinaro, Diambo, Metaj; Carbonaro (31’st Prencipe), Iurilli (12’st Porzio). A disp.: Antonino, Castaldi, Fiumano, Calemme, Giaobbe. All.: Cinque.

ARBITRO: Scarpati di Formia. ASSISTENTI: Fatati di Latina-De Lucia di Frosinone.

AMMONITI: Silvestro (MAR), Zenelaj (MAR)

ESPULSI: Montinaro (MAN).

NOTE – Angoli: 3-3. Recupero: 1’ pt, 5’st.

