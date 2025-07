Martina, Laterza: “Qui per continuare un progetto”

Prende il via ufficialmente la nuova stagione del Martina. Oggi, infatti, gli itriani si sono ritrovati per il primo allenamento del 2025/26. Al termine della seduta, il tecnico Giuseppe Laterza ha elogiato l’approccio dei suoi ragazzi: “È stato un primo giorno positivo, mi è piaciuto l’entusiasmo dei ragazzi. Li ho visti con la determinazione giusta, è stato un allenamento di quasi due ore in cui la squadra è stata eccezionale. Ho accettato questa piazza con entusiasmo e determinazione. Penso che potremo fare bene e cercheremo di migliorare quanto fatto in questi anni. Non sarà facile ma dobbiamo essere concentrati e approcciare al lavoro con voglia di fare un grande campionato. Non ho obiettivi personali, sono arrivato per continuare un progetto. Sono pronto ad accettare la sfida con entusiasmo. La società è riuscita a mantenere gran parte della rosa dello scorso anno, non era semplice ma i ragazzi hanno accettato di restare mostrando spirito di appartenenza. Sono orgoglioso di allenare questa squadra, ritrovo Santarpia dopo l’esperienza a Taranto e conosce il mio modo di lavorare”.

