L’Amministrazione Comunale di Martina Franca aderisce alla campagna promossa dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani “Nuclear Experience”. Da sabato 23 settembre a martedì 26 saranno esposte dai balconi di Palazzo Ducale la bandiera della CRI e dell’evento. Lo ha deciso la Giunta (delibera n. 471 del 21 settembre 2023) che ha accolto la richiesta del Comitato di Martina Franca della Croce Rossa.

Il 26 settembre si celebra la Giornata internazionale per la messa al bando delle armi nucleari nel mondo dove ci sono ancora più di 13.800 testate nucleari. Il 7 luglio 2017 è stato approvato il Trattato per la loro proibizione, che ne rende illegale l’uso, la minaccia, il possesso e lo stazionamento. Pertanto, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla minaccia costituita dalle armi nucleari e sulla necessità che il Trattato venga sottoscritto dal maggior numero di Paesi possibile, la Croce Rossa, in collaborazione con ANCI, promuove anche quest’anno la campagna “Nuclear Experience”

“Abbiamo accolto volentieri la richiesta di adesione in considerazione del valore educativo, culturale e morale della campagna tesa a diffondere un messaggio di pace. Martina è stata dichiarata alcuni anni da dal Consiglio comunale ‘Città della Pace e della Solidarietà’, abbiamo inoltre la Basilica di San Martino che è stata riconosciuta Monumento di Pace Unesco. Quindi l’adesione alla campagna rappresenta la giusta prosecuzione di un percorso culturale teso ad affermare la vocazione della nostra Martina Città della Pace”. E’ il commento dell’Assessore all’Ascolto con delega alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona Angelo Gianfrate che ha proposto l’adesione alla campagna.

