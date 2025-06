Martina, l’addio di Pizzulli: “170 panchine non si dimenticano facilmente, grazie a tutti”

Con una lettera aperta, mister Massimo Pizzulli si è congedato dalla piazza biancazzurra:

“Ciao Martina,

È stato un onore per me allenare la squadra di questa gloriosa e fantastica città.

Oltre 170 panchine non si dimenticano facilmente: tante vittorie, ma soprattutto tante emozioni condivise con il mio staff, con i miei terribili calciatori, con tutte le persone vicine alla società (non faccio nomi per non dimenticare nessuno), con gli ultras della Curva Nord (eroici), con il gruppo “Martina nel cuore” (storici), con tutti i tifosi del Martina, che ringrazio e a cui dico di stare ancora più vicini a due fantastici uomini, e poi Presidenti, veri protagonisti di questo percorso: Piero Lacarbonara e Luciano Soldano.

Questo giorno, molto triste, doveva arrivare, ma arriva con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver ricevuto tantissimo.

Mi sento ormai un Martinese acquisito, e mi auguro che questo sia solo un arrivederci.

Forza Martina!”.

