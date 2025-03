Martina, Lacarbonara: “Sapevamo che avremmo fatto bene anche in questo campionato”

Piero Lacarbonara, presidente del Martina, è intervenuto durante la trasmissione Passione Biancazzurra, in onda sui canali di Antenna Sud, parlando sia del presente che del futuro:

STIMA PER LA VIRTUS: “Confermo la stima e il rispetto che ho per la Virtus Francavilla, per me una delle società di altra categoria, sia per serietà che per le persone che ne fanno parte.”

SITUAZIONE ATTUALE: “Siamo nuovamente nella zona di vertice, contro tutte le previsioni. Non mi piace dire che lo sapevamo, ma eravamo convinti di aver fatto un’altra buona stagione. Vogliamo continuare a provarci fino alla fine.”

RICONOSCIMENTO AL CORAGGIO: “Forse quest’anno è stato premiato il nostro coraggio, perché non è stata una bella estate e abbiamo subito tante critiche. Nella filosofia del Martina, la prerogativa principale è sempre stata quella di avere calciatori motivati. Alcuni giocatori della scorsa stagione ambivano a categorie superiori e non ci siamo sentiti di contrastare il loro desiderio. Da lì è partito un percorso di ricostruzione, confermando alcuni giocatori che per molti erano finiti, ma che oggi stanno dimostrando di essere importanti. Siamo un grande gruppo.”

PERIODO DIFFICILE: “Sapevamo che avremmo dovuto superare questo momento, e lo abbiamo fatto vincendo contro una squadra come il Matera, nonostante alcune defezioni dovute a infortuni e influenza di alcuni giocatori. Con grande fiducia, insieme al mister, abbiamo sempre trovato le soluzioni migliori. I giocatori portano in campo questa mentalità e hanno cercato di fare il possibile per superare il momento difficile.”

