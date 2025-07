Martina, Lacarbonara: “Laterza l’uomo giusto per la nostra piazza”

Giuseppe Laterza succederà a Massimo Pizzulli sulla panchina del Martina. Lo ha confermato il presidente degli itriani, Piero Lacarbonara, nel corso dello Speciale Calciomercato su Antenna Sud: “Restano delle formalità ma l’accordo c’è da tempo, sarà Laterza il nuovo allenatore. Ritengo che sia la persona giusta per questo ambiente, guardiamo agli aspetti umani oltre a quelli tecnici”.

Il Martina si è ormai consolidata come una realtà importante, in grado di sfornare ogni anno nuovi talenti. La parola d’ordina per Lacarbonara, però, è ‘continuità’: “La scorsa stagione abbiamo firmato contratti pluriennali con alcuni calciatori, non sarà facile trattenerli perché abbiamo diverse offerte ma vogliamo dare continuità al progetto. Silvestro ha scelto di rimanere vicino casa, La Monica avrebbe voluto fare la Serie C ed è giusto che i calciatori facciano il loro percorso, così come Piarulli. Resouf ha un triennale con noi”.

Il presidente degli itriani si è poi espresso sui possibili innesti, analizzando alcuni nomi: “Felleca? Parialmo di un giocatore molto importante, negli anni abbiamo dimostrato di muoverci in maniera differente. Quando ufficializzeremo i nuovi acquisti, dimostreremo la volontà di fare qualcosa di importante ma con la nostra politica. Santarpia? È un giocatore che ci piace, ne abbiamo parlato ma è ancora presto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author